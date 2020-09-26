كهربا ومروان والشيخ فى التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا

استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة طنطا، المقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت باستاد الأهلى الجديد بمدينة السلام فى الجولة 30 من مباريات الدورى الممتاز، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وعلى معلول وعمرو السولية وحمدى فتحى وأحمد الشيخ وجونيور أجايى ومحمود كهربا ومروان محسن.

ويخوض الأهلى مباراة طنطا الليلة بأعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدورى قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفنى للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبى الدكة والصاعدين كما حدث فى لقاء فريق مصر الأخير الذى حسمه الأحمر بثلاثية نظيفة، وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحى فى التشكيل الاساسى كما شهد ظهور الصاعد محمد فخرى .

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 76 نقطة جمعهم من الفوز فى 24 مباراة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى لقاء وحيد، وسجل الأهلى 66 هدفاً وإستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعا، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة وفاز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.

وتضم قائمة الاهلى 21 لاعباً دخلت مباراة الليلة، وهم : محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجى ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايى ومحمد هانى وعربى بدر ومحمد فخري.

وخرج من القائمة كل من: وليد سليمان، أحمد فتحى وصالح جمعة وجيرالدو والصاعد محمد شكرى ومحمد محمود لأسباب فنية فيما يتواصل غياب على لطفى لإصابته بفيروس كورونا، فيما عاد للقائمة قفشة وحمدى فتحى بعدما تم إستبعادهم من مباراة الاهلى الأخيرة أمام فريق مصر التى إنتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة بسبب الإجهاد.

