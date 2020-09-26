السعودية تدشن كاميرات حرارية مطورة بالمسجد الحرام للوقاية من كورونا

دشنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين اليوم، السبت، الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام، وتمييز الكاميرات الحرارية الجديدة بالعديد من المزايا التقنية المتطورة، حيث أنها مزودة بأنظمة رصد متطورة تُصدرُ تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة حسبما جاء بصحيفة الرياض.
ونفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من مشاريع الإجراءات الاحترازية والمبادرات، لاستقبال المعتمرين بالمسجد الحرام، حيث ركزت خطة شؤون الحرمين التي أعدتها استعداداً لاستقبال المعتمرين، على توفير أفضل وأجود الخدمات لحماية قاصدي وزوار المسجد الحرام، وضمان سلامتهم.
ومن بين تلك الإجراءات، تكريب الكاميرات الحرارية المطورة في البيت العتيق، والتي تعمل من خلال أنظمة رصد متطورة وذات دقة عالية على إصدار تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة حرارة أي من زوار وقاصدي المسجد الحرام، مما يتيح التعامل بشكل سريع مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة تجاهها.
ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها مبادرة "كمامات"، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عمليات توزيع ماء زمزم، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير في المسجد الحرام.
وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أن هذه الإجراءات تأتي لضمان أجواء صحية لقاصدي بيت الله الحرام لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضح أن الرئاسة عملت منذ وقت مبكر لإعداد الخطط اللازمة لاستقبال المعتمرين، وتتعاون بشكل مباشر مع الجهات الصحية بالمملكة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل الحرمين الشريفين.
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