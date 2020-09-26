الأهلي يحاول الإبقاء على فايلر لمدة شهر بهذه الطريقة

يحاول مسئولو النادي الأهلي الإبقاء على السويسرى رينيه فايلر لمدة شهر واحد، بحيث يقود الفريق حتى نهاية البطولة الأفريقية ويرحل بعدها مباشرة.

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وأعلنت إدارة النادي الأهلي تحديد موقف السويسري فايلر النهائي يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل سواء بإعلان الفسخ رسميا، أو الإعلان عن تجديد العقد لمدة شهر واحد على أن يرحل فايلر بعدها مباشرة.

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وفى سياق متصل، اعترض مسئولو النادي الأهلي على مقترح التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لخلافة السويسري رينيه فايلر، ويأتي الرفض في إطار رحلة بحث النادي عن التعاقد مع مدرب أجنبي ليتوّلى مسئولية تدريب الفريق الفترة المقبلة بعدما استقر النادي على فسخ عقد فايلر.

وكشفت مصادر أن إدارة الأهلي، وتحديداً لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف ومعها أمير توفيق مدير التعاقدات بجانب محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على فريق الكرة، فتحت خط اتصال على مدار الأيام الماضية لاختيار مدرب أجنبي لخلافة فايلر وتم طرح اسم الأرجنتيني هيكتور كوبر ولكن لم يلق هذا الطرح قبولاً بين غالبية الآراء فى الأهلي بسبب الطريقة التى يلعب بها المدرب الأرجنتيني والتى تميل للدفاع تماماً ليبتعد عن الصورة مُبكراً .

وبدأ التفكير من قبل مسئولى النادي الأهلي في مدرب آخر سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة ليقود الفريق في باقي مباريات بطولة الدوري التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً وفي بطولة أفريقيا حيث يلتقي مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال أكتوبر المقبل.

