البيان الإمارتية: أول لاعب إسرائيلى يتوجه إلى دبى للتوقيع للنصر 3 مواسم

توجه اللاعب الإسرائيلى ضياء سبع إلى دبى للتوقيع لنادى النصر الإماراتى قادما من جوانزو الصينى لمدة 3 مواسم، ليصبح أول لاعب إسرائيلى يلعب فى دورى الخليج العربى، بعد اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة البيان الإماراتية، اليوم السبت.







ضياء سبع

كما نشر اللاعب الإسرائيلى، عبر حسابه على إنستجرام، صورة من داخل الطائرة المتجهة للإمارات وصحبها بتعليق: "إلى دبى".

Advertisements





ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، سيكون ضياء سبع الذى ينتمى إلى عائلة عربية مسلمة، هو أول لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية فى دورى الخليج العربى، ويعد أحد أبرز نجوم الكرة الإسرائيلية فى السنوات الأخيرة.

بدأ ضياء سبع مسيرته الكروية فى الملعب البلدى فى مجد الكروم وترعرع بصفوف شبيبة نيس طوبروك قبل انتقاله إلى فريق مكابى تل أبيب من الدرجة العليا فى الدورى الإسرائيلى فى موسم 2011-2012، ثم انتقل إلى صفوف فريق هبوعيل بئر السبع لموسم آخر، ومنه إلى نادى اتحاد أبناء سخنين لمدة نصف موسم قبل التوقيع لفائدة مكابى بيتح تكفا، لكنه خطف الأنظار إليه بشكل لافت عندما لعب لنادى مكابى نتانيا من 2014 إلى 2018 لينتقل بعد ذلك إلى نادى هبوعيل بئر السبع مقابل مبلغ 2.5 مليون يورو فى أكبر صفقة للاعب كرة قدم محلى فى تاريخ الدورى الإسرائيلى قبل أن يتلقى عرضاً مغرياً من نادى جوانزو الصينى مقابل 5 مليون يورو وبعقد لمدة 3 مواسم، ليصبح ضياء سبع من أغلى اللاعبين الإسرائيليين.



