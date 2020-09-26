طاهر محمد طاهر مهدد بالغياب عن مباراة المقاولون والأهلى.. اعرف السبب

بات طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب المقاولون العرب، مهدداً بالغياب عن مباراة فريقه أمام النادى الأهلى فى الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين يوم 4 أكتوبر المقبل، بسبب عقوبة الإيقاف التى قد يتعرض لها لاعب المقاولون، حيث حصل طاهر على إنذارين حتى الآن خلال المباريات الأخيرة، أمام حرس الحدود عقب خلع التيشرت احتفالاً بهدفه فى الدقائق الأخيرة، بالإضافة إلى إنذار آخر فى مباراة الإسماعيلى.

وفى حال مشاركة طاهر محمد طاهر فى مباراة فريقه المقبلة أمام نادى مصر بالجولة 30 والتى من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وحصوله على الكارت الأصفر الثالث سيكون طاهر معرضاً للغياب عن مباراة فريقه أمام الأهلى بداعى الإيقاف.

طاهر يعتبر أولى الصفقات الصيفية فى القلعة الحمراء، بعدما أنهى مسئولو النادى الأحمر اتفاقهم مع المقاولون وتم توقيع العقود ليصبح لاعباً فى الأهلى بداية من الموسم الجديد.

وأعلن المقاولون العرب حالة الطوارئ داخل النادى بعد الخسارة المفاجئة التى تلقاها ذئاب الجبل فى الجولة 29 بمسابقة الدورى العام، بهدف نظيف خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وقرر المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأكد فتحي أن إيقاف المستحقات حتى نهاية الموسم وتحديد موقف الفريق في جدول الدوري وذلك من منطلق مبدأ الثواب والعقاب في ظل التزام النادي الدائم بصرف كافة المستحقات في توقيتها.