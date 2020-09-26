تامر حسنى يستجيب لطفل من أبطال الهمم ويهديه كرسى متحرك وجيتار

استجاب النجم تامر حسنى، للطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة الذى تمنى مقابلته ووفر له النجم كرسى رياضى بموصفات معينة لمشاركته في بطولات رياضية و جيتار، وحرص تامر على قضاء اليوم مع محمد و أسرته و العزف معه وسط فرحة شديدة من قبل الطفل.

وكان الطفل محمد من ذوى الاحتياجات الخاصة عبر عن أمنيته للقاء النجم تامر حسنى ، من أجل العزف والغناء معه قائلا: "بحب تامر حسنى ونفسى أشوفه وأعزف وأغنى معه".

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الطفل محمد ليس موهوبا في الموسيقى فقط بل هو بطل رياضى في السباحة والجرى، وتمنى أن يصبح طيارا حينما يكبر، وقال والده إن محمد ينقصه كرسى رياضى ليتمكن من المشاركة في البطولات الرياضية.

وكان النجم تامر حسنى قد شارك جمهوره بكواليس تصوير غلاف ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا على الفيديو قائلا :"من تصوير cover البوم خليك فولاذي"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذى يضم 12 أغنية كاملة.

وأوشك النجم تامر حسنى على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث يدرس حالياً تقليص عدد الأغانى لتصل إلى 10 أغانى فقط، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عدداً من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.

