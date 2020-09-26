نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق.. الانتهاء من ترشيحات الطلاب بإجمالى 176902 طالب

أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بيانا منذ قليل، عن إعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المرحلة الثالثة عام 2020.

وقالت وزارة التعليم العالى، إن مكتب التنسيق بدأ في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 17/9/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 22/9/2020 ولمدة ستة أيام وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني صباح الغد الأحد (الموافق 27/9/2020).

وأوضحت وزارة التعليم العالى أن مكتب التنسيق أنهى أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين من الشعبة العلمية 108274، و 74190 طلاب الشعبة الأدبية بإجمالى 182464.

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وأشارت وزارة التعليم العالى، أن عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة ، للكليات الجامعية من الشعبة العلمية سجل 83667 ، والشعبة الأدبية 22092 بإجمالى 105759، وبلغ عدد الطلاب المرشحين للمعاهد التابعة الوزارة فى الشعبة العلمية 20627 ، والشعبة الأدبية 50516 بإجمالى 71143، ويكون إجمالي عدد الطلاب المرشحين للكليات الجامعية والمعاهد من الشعبة العلمية 104294 وعدد المرشحين للكليات والمعاهد من الشعبة الأدبية 72608، وبالتالي يكون مكتب التنسيق انتهى من ترشيح 176902 من طلاب المرحلة الثالثة.

وذكر البيان أن هناك عدد( 3980) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1582) طالب وطالبة من القسم الأدبي استنفذوا رغباتهم وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم ، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن.