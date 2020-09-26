أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 8061 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 43 حالة، وشفاء 96 حالة شفاء.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 13488 فحصاً مخبرياً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1155513 فحصاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الأردنية تسجل 850 حالة جديدة بـ"كورونا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.