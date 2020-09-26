الصحة الأردنية تسجل 850 حالة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 8061 حالة.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 43 حالة، وشفاء 96 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 13488 فحصاً مخبرياً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1155513 فحصاً.

