تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع.. التعليم العالى تبدأ تلقى أوراق الشهادات المعادلة

قدم تليفزيون "اليوم السابع" تغطية خاصة جديدة للحديث عن فتح التعليم العالى باب تلقى أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة اليوم، من إعداد محمد الحناوى وتقديم رغدة بكر.

وتبدأ وزارة التعليم العالى اليوم السبت، فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية..

Advertisements

الوزارة أعلنت عن توفير خدمة متميزة والتأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، مع التأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسى وفرعيه، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

للمزيد من التفاصيل، ينضم إلينا الزميل محمد صبحى مسئول ملف التعليم العالى باليوم السابع، والذى شرح لنا تقسيم مكاتب تلقى أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة وتوزيعها الجغرافى والمناطق التى تخدمها وهل هناك استثناءات أم لا وهل هناك جديد بخصوص التقديم هذا العام؟، وتحدث عن الخطوات الواجب اتباعها للحصول على إذن الدفع وكود الدخول لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ومواعيد الدخول على الموقع للحصول على أذن الدفع وتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات وحجز موعد لتسليم الأوراق بالمكتب.

كما تحدث صبحى عن الخطوات التى يجب على طلاب الشهادات المعادلة اتباعها لتسجيل بياناتهم ورغباتهم، وطرق التعرف على نتيجة الترشيح.

