وداعا المنتصر بالله.. صاحب خفة ظل بارز بها كبار نجوم الكوميديا "فيديو"

12 عاما هى عمر صراع الفنان القدير المنتصر بالله مع المرض، انتهت بوفاته عن عمر ناهز الـ70 عاما، فى أحد المستشفيات بالإسكندرية.
ومنذ إصابته بجلطة فى المخ عام 2008 ابتعد عن الساحة الفنية، بعدما اعتاد رسم البسمة على وجوه الملايين، خلال مشواره الفنى الحافل، اتسم الفنان الراحل بسرعة البديهة وخفة الظل وحرفية التمثيل جعلته يبارز كبار نجوم الكوميديا، مثل الفنان الكبير أمين الهنيدى فى مسرحية "عائلة سعيدة جدا" ووحش الشاشة فى مسرحية "شارع محمد على" أو أمام أستاذه فؤاد المهندس
فى "مسرحية علشان خاطر عيونك".
ولا ننسى أدواره فى أفلام مثل "الشيطانة التى أحبتنى" و"ضد الحكومة" وغيرهم، رحم الله المنتصر بالله.
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