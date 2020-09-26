الإسماعيلى يوجه الشكر لنجوم الفريق على الاستجابة للمبادرة

صرح علاء وحيد المتحدث الأعلامى باسم النادى الإسماعيلى أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان يتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل نجوم ولاعبى الاسماعيلي الذين حرصوا على مساندة الفريق ومؤازرة اللاعبين من المدرجات، وكان مجلس الإدارة رحب بأي مبادره تهدف للم الشمل ومؤازره الفريق الاول والاستفاده بخبرات نجوم النادي علي مر التاريخ .

وأضاف وحيد بأن مجلس الإدارة لمس جليا رغبة كل نجم من النجوم التى حرصت على مساندة اللاعبين وتشجيعهم من المدرجات وسعيهم الصادق لعبور الفريق من محنه فقدان النقاط مؤكدا بأن ذلك سينعكس بشكل إيجابى على معنويات اللاعبين وسيسهم فى تعديل المسار نحو الأفضل.

وأكمل حديثه :”بأن المجلس يؤكد أن الفريق يضم لاعبين ذات مستوى فنى جيد لكنهم يفتقدون للثقة إضافة للخبرات التى ساهمت فى فقدان العديد من النقاط ووضعت الفريق فى مركز لايليق باسم وحجم النادى الإسماعيلى”.

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وكان لفيف من نجوم الإسماعيلى القدامى قد حرصوا على مساندة اللاعبين فى المران الذى اقيم على الملعب الرئيسى،وذلك ضمن برنامج الاعداد للقاء طلائع الجيش يوم الأثنين المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة ثلاثين من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وضم الحضور عددا كبيرا من نجوم الدراويش الذين دافعوا عن قميص الفريق على مدار تاريخه العريق وسط استقبال وترحيب من المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى والنجوم الذين اضاءوا استاد الاسماعيلي اليوم الكباتن.. مصطفى درويش وعبد الرحمن أنوس وعادل أبوجريشة وإسماعيل حفنى وطارق زين وسمير مرعى ومحمود حسن وعيد فرج وخالد القماش ومحمود جابر وعماد سليمان وطارق الوحش وعلى غيط وسيد جاد وأحمد عبده وأيمن خليل وحمزة الجمل وأيمن الجمل وأيمن كمال وحمام إبراهيم وعطية صابر ورضا سيكا وأحمد سمير فرج ومحمد حمص وحسنى عبد ربه إضافة لمصطفى يونس نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق وأحمد سعيد نجم ومدرب القناة سابقا ومحمد شيحة وكيل اللاعبين.

جاء ذلك ، استجابة لمبادرة فى حب الدراويش من أجل مساندة ودعم اللاعبين والشد من أزرهم وتحفيزهم وإعادة الروح لهم على تخطى تلك الفترة الراهنة والعمل على تخطيها سريعا والسعى الجاد نحو استعادة نغمة الانتصارات بمسابقة الدورى والاستفاقة من سلسلة النتائج السلبية التى حدثت مؤخرا نظرا لأسم النادى الإسماعيلى الكبير ليس على الصعيد المحلى فحسب بل على الصعيد القارى أيضا.