تشيلسي يقترب من الريمونتادا بهدف ثانٍ فى وست بروميتش.. فيديو

سجل كالوم هودسون أودوي، هدف تشيلسي الثانى، فى مرمى مضيفه فريق وست بروميتش ألبيون، خلال اللقاء، الذى يجمع الفريقين حاليا، على ملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وجاء هدف أودوى، فى الدقيقة 70 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية، سكنت على يسار حارس وست بروميتش، لتصبح النتيجة تقدم وست بروم، بنتيجة 3 - 2.
افتتح كالون روبينسون أهداف وست بروميتش بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية المباراة، من تسديدة زاحفة قوية، على يسار ويلى كاباييرو، حارس تشيلسي.
وعاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثانى، فى الدقيقة 25، بعد استغلاله خطأ المدافع البرازيلى تياجو سيلفا، لينفرد بالمرمى، ويضعها على يمين حارس البلوز.
وسجل كايل بارتلي، ثالث أهداف فريق الباجيز فى الدقيقة 28، من ضربة رأسية على يسار حارس تشيلسي.
ونجح ماسون مونت، فى تسجيل هدف تشيلسي الأول، فى الدقيقة 55، من تسديدة قوية، على يمين حارس وست بروميتش.
ويغيب أحمد حجازى، عن وست بروميتش، فى لقاء الليلة، بسبب الإصابة العضلية التى تعرض لها خلال التدريبات، وأبعدته عن المشاركة فى المباريات، منذ بداية الموسم الجاري.
وكان تشيلسي، قد خسر مباراته الماضية، أمام ضيفه فريق ليفربول، بثنائية النجم السنغالى ساديو مانى، وفاز على برايتون، 3 – 1، فى مباراته الأولى، بينما خسر وست بروميتش، أول مباراتين، أمام كلا من ليسترسيتي وإيفرتون.
وبدأ تشيلسي، المباراة بالتشكيل التالى:
حراسة المرمى: كاباييرو
الدفاع: جيمس ، كريستينسن ، سيلفا ، ألونسو
الوسط: كانتى ، كوفاسيتش ، مونت
الهجوم: هافيرتز ، إبراهام ، فيرنر
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