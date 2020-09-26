تشيلسي يقترب من الريمونتادا بهدف ثانٍ فى وست بروميتش.. فيديو

وعاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثانى، فى الدقيقة 25، بعد استغلاله خطأ المدافع البرازيلى تياجو سيلفا، لينفرد بالمرمى، ويضعها على يمين حارس البلوز.

وسجل كايل بارتلي، ثالث أهداف فريق الباجيز فى الدقيقة 28، من ضربة رأسية على يسار حارس تشيلسي.

ونجح ماسون مونت، فى تسجيل هدف تشيلسي الأول، فى الدقيقة 55، من تسديدة قوية، على يمين حارس وست بروميتش.

ويغيب أحمد حجازى، عن وست بروميتش، فى لقاء الليلة، بسبب الإصابة العضلية التى تعرض لها خلال التدريبات، وأبعدته عن المشاركة فى المباريات، منذ بداية الموسم الجاري.

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