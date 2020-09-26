نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. ترشيح 176902 طالبا للكليات الجامعية والمعاهد العليا.. 5562 طالبا استنفذوا رغباتهم.. تحويلات تقليل ...

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المرحلة الثالثة عام 2020، وقالت وزارة التعليم العالى إن مكتب التنسيق بدأ في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 17/9/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 22/9/2020 ولمدة ستة أيام وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني صباح الغد الأحد (الموافق 27/9/2020).

وأوضحت وزارة التعليم العالى أن مكتب التنسيق أنهى أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين من الشعبة العلمية 108274 ، و 74190 طلاب الشعبة الأدبية بإجمالى 182464 .

وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أن عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة ، للكليات الجامعية من الشعبة العلمية سجل 83667 ، والشعبة الأدبية 22092 بإجمالى 105759 ، وبلغ عدد الطلاب المرشحين للمعاهد التابعة الوزارة فى الشعبة العلمية 20627 ، والشعبة الأدبية 50516 بإجمالى 71143 ، ويكون إجمالي عدد الطلاب المرشحين للكليات الجامعية والمعاهد من الشعبة العلمية 104294 وعدد المرشحين للكليات والمعاهد من الشعبة الأدبية 72608 ، وبالتالي يكون مكتب التنسيق انتهى من ترشيح 176902 من طلاب المرحلة الثالثة.

وذكر البيان أن هناك عدد( 3980) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1582) طالب وطالبة من القسم الأدبي استنفذوا رغباتهم وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم ، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن .

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه من المقرر أن يتم إتاحة نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق لطلاب المرحلة الثالثة عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق صباح غدا الأحد للتعرف على ترشيحات الطلاب ونتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

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وأعلنت وزارة التعليم العالى ، أنه تيسيرا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 28/ 9/ 2020 حتى يوم الخميس الموافق 1/10/2020 وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :-

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.