خالد صلاح بعد عرض كواليس مظاهرة نزلة السمان: الجزيرة وأخواتها كذابين

قال الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن مظاهرة نزلة السمان مزيفة وتم تصويرها داخل استديو، وعلق قائلأ: "الجماعة اللي بتقول الإعلام المهني، الشركة المتحدة بعتتلهم فيديو هدية، وبتقولهم كل سنة وأنتوا طيبين، وعلى فكرة إحنا في اليوم السابع بعتنالهم فيديو قديم من أيام الإخوان الغابرة، ومع الأسف الشديد ذاعوها برضه، هي دي المهنية يا جماعة؟ ده الإعلام؟، أستاذ تامر علي بيقول أنه شارك في المظاهرة دي، شاركت فيها أمتى يا تامر يا كذاب".

وأضاف خلال حلقة استثنائية له مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة اكسترا نيوز: "إحنا اللي قومنا بتصوير الفيديو ده وبعتناه للقنوات الحلوة دي، ومعتز وكل القنوات بتاعتهم كمان ذاعتهم عشان تبين أن في زحف على القاهرة والجيزة، لكن طبعا دول كذابين، ومش قادر أصدق الحماس على التزييف والكذب".

وطالب الإعلامي يوسف الحسيني قناة الجزيرة بالاعتذار الرسمي على ما بدر منهم من كذب وتضليل فيما يتعلق بمظاهرة نزلة السمان، وبأن الزحف وصل للقاهرة.