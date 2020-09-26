خالد صلاح يكشف تغطية الإعلام المعادى لمظاهرات نزلة السمان المزيفة

عرض الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، فيديو عرضته شبكة رصد الإخوانية عن مظاهرة زعموا أنها ضد النظام المصري، وهو نفس الفيديو الذي عرضته قناة الجزيرة القطرية، وعلق قائلاً: "أنا الحقيقة مصدوم خاصة أن الجزيرة أذاعت ورصد أذاعت، وشخص يدعى تامر علي في حزب التجمع قال أنه شارك في المظاهرة دي، وكان المفروض الإعلام المصري يغطيه".
ومن جانبه الإعلامي يوسف الحسيني خلال حلقة استثنائية له في ضيافة الكاتب الصحفي خالد صلاح ، على قناة اكسترا نيوز: "كان المفروض الإعلام المصري يغطي المظاهرة دي بس خصوصا أن في ناس مش إخوان قالوا أنهم شاركوا فيها، وأنت عارفني يا خالد، واقف في مربع مش هقول أنه معارضة ولكن هو مربع نقدي وأحب أنتقد أي وضع مش عاجبني".
ومن جانبه رد خالد صلاح على حديثه قائلا: "يعني أنت يا يوسف بتطعن في مهنيتنا عشان مظاهرة واحدة كانت صح، مع أن إحنا كنا مغطيين كل حاجة، استناني بعد الفاصل وأنا عاملك أنت والمشاهدين مفاجئة كبيرة من العيار التقيل".
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