فضح خالد صلاح ، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، قنوات الإخوان الإرهابية، وعرض كواليس مظاهرات نزلة السمان، والتي انتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى، فى أحد ستوديوهاتها، وإرسلتها للجزيرة والقنوات الإرهابية التى أبتلعت الطعم وأذاعتها باعتبارها مظاهرات حقيقية.
وقال خالد صلاح ، خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الإرهابية، على فضائية "إكسترا نيوز"،: "قنوات الشرق ومكملين ورصد اللي غطوا مظاهرات نزلة السمان، واحنا الإعلام المصرى بيخبى الحقائق ومبيعرضش المظاهرات".
وسخرخالد صلاح والإعلامى يوسف الحسينى، من الإعلام الإخوانى، قائلاً "إن هذه المظاهرة كلها مزيفة وتم تصويرها في استوديو، والأساتذة بتوع الإعلام المهنى، وبيقولوا الإعلام المطبلاتى في مصر، بياخدوا أي بلا أزرق موجود على الإنترنت، احنا في "اليوم السابع " بعتنالهم مظاهرة قديمة وذاعوها".
وأكد أن هذا الفيديو إهداء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقول لكم :"نشكركم على حسن تعاونكم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "نشكركم لحسن تعاونكم".. المتحدة للخدمات الإعلامية تفضح قنوات الإرهابية..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.