"نشكركم لحسن تعاونكم".. المتحدة للخدمات الإعلامية تفضح قنوات الإرهابية..فيديو

فضح خالد صلاح ، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، قنوات الإخوان الإرهابية، وعرض كواليس مظاهرات نزلة السمان، والتي انتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى، فى أحد ستوديوهاتها، وإرسلتها للجزيرة والقنوات الإرهابية التى أبتلعت الطعم وأذاعتها باعتبارها مظاهرات حقيقية.

وقال خالد صلاح ، خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الإرهابية، على فضائية "إكسترا نيوز"،: "قنوات الشرق ومكملين ورصد اللي غطوا مظاهرات نزلة السمان، واحنا الإعلام المصرى بيخبى الحقائق ومبيعرضش المظاهرات".

وسخرخالد صلاح والإعلامى يوسف الحسينى، من الإعلام الإخوانى، قائلاً "إن هذه المظاهرة كلها مزيفة وتم تصويرها في استوديو، والأساتذة بتوع الإعلام المهنى، وبيقولوا الإعلام المطبلاتى في مصر، بياخدوا أي بلا أزرق موجود على الإنترنت، احنا في "اليوم السابع " بعتنالهم مظاهرة قديمة وذاعوها".

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وأكد أن هذا الفيديو إهداء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقول لكم :"نشكركم على حسن تعاونكم".



