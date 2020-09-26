لقى شخصين مصرعهما فى حريق داخل شقة سكنية بشارع خالد بن الوليد التابع لقسم شرطة أول المنتزه شرق الإسكندرية، وتم نقل الجثامين لمشرحة الإسعاف. وكان قد تلقى قسم شرطة أول المنتزة بلاغا يفيد بوجود حريق داخل شقة سكنية ومصرع شخصين أثناء محاولتهم إطفاء الحريق. انتقلت سيارات الحماية المدنية ودفعت بثلاث سيارات تابعه لها لإطفاء الحريق وتبين أن الشقة السكنية هو دبلكس شقتين واندلعت فيها النيران فور انصراف أصحابها وأثناء شعور أحد الجيران بالنيران صعد شخصين لمحاولة اطفاءها ولقوا مصرعهما فى الحال وتم نقلهم بواسطة سيارة إسعاف، وتحرير محضر بالواقعة ومتابعة النيابة لتولى التحقيقات.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخصين فى حريق بشقة سكنية شرق الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.