"#نزله_السمان_فضحت_الخرفان".. يتصدر تريند تويتر بعد صفعة "المتحدة" إلى إعلام الإرهابية

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يواصل الشعب المصري انتقامه من الجماعة الإرهابية ومذيعي قنوات الجزيرة الذين يسعون الى تنفيذ مخططاتهم لهدم الدولة المصرية، ويستغل الشعب المصري حالة الارتباك التي سيطرت على الجماعة الإرهابية خلال الساعات الأخيرة بعد ابتلاعها لـ "فخ" الفيديو المفبرك للمظاهرات في نزلة السمان الذي أعدته الشركة المتحدة، للسخرية من عقلية قيادات الأخوان الإرهابية.
ودشن عدد كبير من مستخدمي موقع التدوينات القصيرة تويتر، هاشتاج بعنوان "#نزله_السمان_فضحت_الخرفان"، للسخرية من مذيعى الجماعة الإرهابية الذين ابتعلوا فخ "فيديو نزلة السمان المفبرك" الذي أعدته الشركة المتحدة وقامت بإرساله لقنوات الأخوان على انه حقيقي وهو ما اذاعته قنوات الجماعة الإرهابية بدون تحري الدقة او التدقيق في الفيديو.
قائمة تريند تويتر
وتصدر هاشتاج "#نزله_السمان_فضحت_الخرفان"، قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً خلال دقائق قليلة بعد الحلقة التي أعدها الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع والإعلامي يوسف الحسيني، الذين فضحوا القنوات الإرهابية بعد ابتلاعها للفخ الذي أربك خططهم القائمة على الفبركة والتضليل.
وشارك عدد كبير من المغردون على الهاشتاج للسخرية من مذيعي وقيادات الجماعة الإرهابية، وكتب أحدهم "ع الرايق علشان الاخوان بتضايق، اكسترا نيوز خدت القنوات الاخوانيه المعاديه ورا مصنع الكراسي ولبستهم بمبي".
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