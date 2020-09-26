صور أبناء فنانين بملامح أوروبية .. قمة فى الجمال

يشارك عدد من الفنانين، جمهورهم و متابعيهم بصور من حياتهم اليومية وأعمالهم التي يشاركون فيه وصور مع أولادهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وجذبت ملامح أبناء الفنانين متابعيهم بشده لأنها أقرب إلى الملامح الأوروبية أكثر منها إلى العربية لذلك شاهد الفنانين الذين رزقوا بأبناء قمة في الجمال.

يتمتع نجل الفنان أحمد فهمى بجمال والده ووسامته ولون عينيه، أما بنات النجمة نانسى عجرم يتمتعن بملامح أوروبية من لون البشرة و الشعروالعينين، وانبهر الجمهور أيضا بجمال بنات الفنان تامرهجرس وسامة وجمال نجل الفنانة نادية العراقية و جمال أولاد الفنان أحمد رزق، و ملامح أولاد الفنانة أصالة.



ابن نادية العراقية



أحمد رزق



أحمد فهمى

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أولاد أصالة



بنت تامر هجرس



بنات نانسى عجرم

وفى سياق آخر عرضت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلها الغنائي الأخير الذي شاركت فيه عبر تطبيق "تيك توك" منذ نحو 5 أيام، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، حتى يستطيع من لم يشاهد الحفل على التطبيق، أن يشاهده على يوتيوب حيث نشرت عبر حسابها على تويتر مقطع الفيديو معلقة: "برنامج Tiktok 2020 Live Show متوفر الآن على قناتي على YouTube استمتع بالمشاهدة".

كما شاركت نانسى مؤخرا جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها الصغيرة "ليا"، والتي دائما ما يؤكد الجمهور علي الشبه الكبير بينهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها "نتمنى أياما أفضل لجيلنا الجديد"، فى إشارة للأحداث السيئة التى يمر بهاَ وطنها لبنان، وذلك فى أول ظهور لها منذ انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضى.

