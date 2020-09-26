حبس ربة منزل بتهمة ممارسة الرذيلة مع نجل شقيقتها فى 15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بعقار سكنى فى مدينة 15 مايو بعد ضبطه وهو يمارس الجنس مع خالته، وذلك بعد ورود تقرير الطب الشرعي.
وقررت نيابة التبين بحبس المتهمة التي تم ضبطها مع الشاب حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالإستماع لأقوال نجلها الذي ضبطها مع ابن خالته وشاهدها عارية وفي أحضانه وأثناء محولته الهرب سقط من الطابق الخامس بعد أن اختل توازنه ولقي مصرعه.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بالمجاورة الـ13 بمدينة 15 مايو بوفاة شخص في العقد الثاني من عمره يدعي "أ. ر" 25 عاما بعد سقوطه من بلكونة العقار وبفحص الجثة وجد بها كسور متقرفة.
وبالإنتقال لمكان الواقعة ومعاينة الجثة أمرت النيابة بنقل الجثة إلي المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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