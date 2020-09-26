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حبس ربة منزل بتهمة ممارسة الرذيلة مع نجل شقيقتها فى 15 مايو

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أمرت نيابة 15 مايو والتبين بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بعقار سكنى فى مدينة 15 مايو بعد ضبطه وهو يمارس الجنس مع خالته، وذلك بعد ورود تقرير الطب الشرعي. 

 

وقررت نيابة التبين بحبس المتهمة التي تم ضبطها مع الشاب حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالإستماع لأقوال نجلها الذي ضبطها مع ابن خالته وشاهدها عارية وفي أحضانه وأثناء محولته الهرب سقط من الطابق الخامس بعد أن اختل توازنه ولقي مصرعه.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بالمجاورة الـ13 بمدينة 15 مايو بوفاة شخص في العقد الثاني من عمره يدعي "أ. ر" 25 عاما بعد سقوطه من بلكونة العقار وبفحص الجثة وجد بها كسور متقرفة.

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وبالإنتقال لمكان الواقعة ومعاينة الجثة أمرت النيابة بنقل الجثة إلي المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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