قرار تأديبي لشرطي تعدى على سائق يسير عكس الاتجاه بالغربية

اتخذت وزارة الداخلية قرار تأديبي ضد مساعد شرطة بالغربية لعدم التزامه بضبط النفس نحو سائق مخالف ويسير عكس الاتجاه وتعديه عليه.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء تنظيم مساعد شرطة من قوة إدارة مرور الغربية الحركة المرورية بمنطقة أسفل كوبرى الإستاد بمدينة طنطا ، حيث لاحظ له سير أحد قائدى سيارات الأجرة " ميكروباص " عكس الإتجاه وتحميل الركاب بالمخالفة لخط السير ، وأثناء مطالبته قائدها بتراخيص لسيارة تعدى علية بالسب والشتم ، الأمر الذي اثار حفيظة مساعد الشرطة، حيث تعدى على قائد السيارة.

وتبين حمل قائد السيارة لإيصال سحب منتهى المدة لرخصتى "القيادة – التسيير " لمخالفته خط السير والتحميل من داخل المدينة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وبادرت وزارة الداخلية باتخاذ قرار تأديبى نجو مساعد الشرطة لعدم ضبط النفس رغم خطأ وتجاوز السائق .

Advertisements

ويرى قانونيون أن عقوبة السير عكس الاتجاه وفقًا لقانون المرور تنظمها المادة 76 من القانون وتنص على أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقرر في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو (السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها) بالحبس مدة لا تقل عن سنة".

وشدد الخبراء على أن المادة 76 المعدلة من قانون المرور الحالى، توضح على حبس السائق الذي يسير عكس الاتجاه لمدة عام بدون بدائل أخرى للمخالفة، لأن تلك المخالفة تؤدى الى تكرار حوادث الطرق وتعد من أخطر المخالفات المرورية، لأن المخالف يعرض حياته وحياة الآخرين لمخاطر تصل إلى الموت.

وأوضح الخبراء أن عقوبة السير عكس الاتجاه يتم تغليظها لتصل إلى سنتين حال نتج عن المخالفة إصابات وقد تصل إلى 7 سنوات إذا تسبب المخالف في قتل أو إحداث عاهة مستديمة بأحد ضحاياه.

