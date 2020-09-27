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باتشيكو يصل القاهرة استعدادا لقيادة الزمالك

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وصل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك الي القاهرة منذ قليل استعدادا لقيادة الفريق الأبيض بداية من مباراة الغد امام الجونة في الجولة الـ 30 بالدورى، عقب إتمام التعاقد رسميا مع نادي الزمالك.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك سبب التراجع عن صفقة ضم الأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، أنه كان ضمن الاختيارات التى تم استبعادها من الحسابات فى الموسم الجديد، حيث تم تفضيل عدم إتمام الصفقة رغم الحصول على توقيعه لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر، قبل أن يتم اتخاذ قرار بالتراجع عن صفقة ضمه لخروجه من الحسابات.

واحترف آرى بابل صاحب الـ26 عاما ضمن صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالى ويملك 35 مباراة دولية برفقة منتخب أنجولا، سجل فيها خمسة أهداف، فيما شارك مع فريقه أول أغسطس الأنجولى فى 11 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية أحرز خلالهم هدفين وصنع هدفًا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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