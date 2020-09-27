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عارفة عبد الرسول تتعرض لهجوم بعد صورتها بالمايوه

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تعرضت الفنانة عارفة عبد الرسول، إلى هجوم حاد بعد نشر صورة لها بالمايوه على البحر عبر حسابها على " فيس بوك" وكتبت على الصورة " لقيت الطبطبة"، ليترك لها البعض تعليقات غاضبة بسبب صورتها، أما البعض الآخر كتب لها تعليقات إيجابية متمنين لها حياة سعيدة وعمر طويل، ومن التعليقات الإيجابية:" الحلوة، ربنا يسعدك و يفرح قلبك، يارب دائما مبسوطة".

 

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وكان آخر ظهور للفنانة عارفة عبد الرسول في شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمى وبيومي فؤاد ودارت أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة.

كما تشارك الفنانة عارفة عبد الرسول في فيلم " النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى ويجسد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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