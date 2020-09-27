كواليس رقصة جينيفر لوبيز الجديدة فى كليب Pa Ti + Lonely "فيديو"

اعتادت النجمة العالمية جينيفر لوبيز تقديم رقصة جديدة فى كل كليب طرحه، حيث تساهم تلك الرقصة في شهرة الأغنية، كما تقوم "جى لو" برقصها بعد ذلك عند غناء الأغنية بكل حفلاتها التى لا تخلو من الاستعراض طوال الوقت، ولوبيز قدمت فى أغنيتها الجديدة برفقة المغني العالمي مالوما رقصة مثيرة ظلت تتدرب عليها حتى تظهر بهذا الأداء في الكليب.

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أغنية Pa Ti + Lonely تخطت الـ5 ملايين مشاهدة حتى الآن، ويشارك لوبيز في الكليب المغني مالوما، والكليب عبارة عن أغنيتين الأولى يحاول مالوما الإيقاع بـ لوبيز ليكونا في علاقة، وفي الأغنية الثانية تكتشف لوبيز أنه من الشرطة وفعل ذلك ليقع بها ويتم القبض عليها.

وكانت وكشفت النجمة جينيفر لوبيز عن صور جديدة من عملها الغنائي المنتظر مع مالوما، حيث نشرت عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام فيديو جديد لهما من الكليب، وشوقت متابعيها له.

ومن ناحية أخرى سبق وكشفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، عن تفاصيل طرح فيلمها المقبل Marry Me، الذي يشاركها فيه النجم العالمي أوين ويلسون والنجم العالمي مالوما، ونشرت نجمة البوب الشهيرة مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتعلن عن موعد طرح فيلمها المقبل Marry Me، المقرر له يوم 14 فبراير المقبل، تزامناً مع أعياد الحب.

