كيف يفبرك الإخوان فيديوهات المظاهرات لقنواتهم؟.. صفعة مهنية على قفا "الجزيرة".. محرر "اليوم السابع" أرسل فيديو قديم للقناة القطر...

في تجربة قام بها "اليوم السابع"، بإرسال فيديو قديم ومفبرك على "الواتس آب" الخاص بقناة الجزيرة المدونيين عبر شاشاتها، ليكشف فبركة القناة القطرية، وعرضها للفيديوهات القديمة ،زاعمة أنها فيديوهات من أرض الواقع بمحافظات مصر، التجربة التي يكشفها اليوم السابع، في فيديو لكشف كواليس ما تم من داخل صالة تحرير اليوم السابع، وإرسال الفيديو القديم بتاريخ سبتمبر 2019 ، من صفحة الهارب معتز مطر ، على أرقام هاتف قناة الجزيرة القطرية، لتقوم على الفور بعرضها على الشاشة، كما تم إرسالها لهم.

وكشف التجربة التي قام بها الزميلان محمود العمري، ومحمد فتحي، كواليس ما حدث منذ البداية قبل إرسال الفيديو للقناة القطرية، والتي عرضته أثناء تغطيتها الإخبارية على أنه فيديو من أرض الواقع بأبو تشت بمحافظة قنا، كما تم إرساله من اليوم السابع عبر أرقامهم الهاتفية، ليبتلع العاملين في قناة الجزيرة القطرية الطعم من اليوم السابع، لتكون بمثابة الصفعة القوية على النظام القطري، الذى يروج للأكاذيب والفتن في الشارع المصري، ويعرض فيديوهات قديمة على أنها فيديوهات حالية وجديدة.

يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر، ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر ، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.

