خالد صلاح بعد صفعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" للإخوان: لا نحارب على رجل بل نحارب على مشروع

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إداراة ورئيس تحرير اليوم السابع: "المواطن بيدافع عن الرئيس السيسي وصابر على كل حاجة فيها كفاح عشان خاطر المستقبل، إحنا بنطبل للفكرة مش بنطبل لشخص على الإطلاق، نحن لا نحارب على رجل، بل نحارب على مشروع، الفرق الوحيد بينا وبين الرئيس أنه عنده الشجاعة إنه ياخد القرار الصح بعيدا عن العواقب والعقبات".

وأضاف خلال حلقة استثنائية له مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة إكسترا نيوز: "حملات التشويه الخاصة بمصر وبالرئيس السيسي هي حملات ممنهجة من جماعة الإخوان، كانوا بيروجوا شائعات زى دى من أيام جمال عبد الناصر، وأنا كان معتز مطر بيقولى أنا ممكن أعمل أى حاجة عشان أطلع على الشاشة، أطلع أقول رياضة أقول فن أى حاجة، لكن الناس تشوفنى".

ومن جانبه، قال الإعلامى يوسف الحسينى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن اللي قبله مخدوش بعض القرارات الجريئة اللي هتحسن مستوى معيشة المواطن، ولكن الرئيس كان قادر على اتخاذ قرارات جريئة لتحسين حياة المواطنين".

