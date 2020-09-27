وائل غنيم عن فيديو نزلة السمان المفبرك: الشركة المتحدة أدت "مهموز" لقناة الجزيرة

شن الناشط السياسي وائل غنيم، هجوماً شديداً على الجماعة الإرهابية والمقاول الهارب محمد على، بعد "الفخ" الذي أعدته الشركة المتحدة لقنوات الجزيرة القطرية والجماعة الإرهابية، وظهر في بث مباشر عبر حسابه الشخصي للتعليق على حملة السخرية التي قادها الشعب المصري للانتقام من الجماعة الإرهابية.

وقال غنيم في البث المباشر عن المقاول الهارب محمد على "خاين وأهبل، متأمر وأهبل"، موجهاً حديثة لشباب الجماعة الإرهابية الذين ينساقوا وراء المقاول الهارب، قائلاً: "محمد على دا انت عارف فين؟ عارف ايه خطته؟ معندوش خطة؟ هو مركوب من القطريين، محمد على والاخوان بقوا وان تو وان، يا شباب التيار الإسلامي محمد على طالما هو فاسق ماشيين وراه ليه".





وأضاف غنيم في البث المباشر تعليقاً على فيديو فبركة المظاهرات في منطقة نزلة السمان: " خالد صلاح ويوسف الحسيني والشركة المتحدة عملوا مهموز في الجزيرة، الشباب الوطنى عاوزين نعمل حاجات كتير من المظاهرات دي ونبعتهالهم، وبعدين نبعتلهم فيديو واحنا بنغي "اشتغالنكم"، المفروض نلعب الكاميرا الخفية معاهم"، وتابع قائلاً: "الاخوان معندهمش العقول المدبرة اللى كانت ممشية الجماعة الإخوانية، وطبعا محمد على نزلها اخواتي في نزلة السمان".



