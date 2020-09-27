حكم الأهلى وطنطا محلك سر بعد غيابه 1112 يوما عن لقاءات الأحمر

المباراة – طنطا X

النتيجة – فوز الاهلى بهدف دون رد.

الملعب – استاد السلام

الحكم – احمد حمدى

المساعد الأول – رضا جبر

المساعد الثاني – احمد الكيال

الحكم الرابع – شريف حسن

تنائي الـ" VAR"

الاهلى – الجولة الـ " 30 " للدوري الممتاز في نسخته الـ61

احمد حمدى يظهر فى لقاءات الأهلى بعد غياب 1112 يوما

غاب احمد حمدى ى شهدتها مواجهة الاحمر امام طلائع الجيش فى افتتاح موسم 2017 ، 2018 يؤخذ على لجنة الحكام تاخير ظهور حمدى فى مباريات الاهلى رغم انه فنيا واداريا محلك سر.

فرمان الـ"VAR " بلمسة يد على كهربا والغاء قرار حمدى

كانت كابينة الـ" VAR" على موعد بالتدخل فى اهم قرار فى اللقاء عندما الغى هدف للاهلى فى الدقيقة 46 من عمر اللقاء بعدما اطلق الحكم الصافرة باحتساب الهدف ولكن جاء تدخل عمرو الشناوى ومحمد التابعى فى توقيت مناسب واستدعاء الحكم الى شاشة المراجعة ليعلن حمدى تاييد قرار الكابينة بانك هناك لمسة يد على كهربا مهاجم الاحمر ، رغم ان المخالفة كانت لاتستحق تدخل الفار لو كان الحكم بيتحرك بشكل صحيح وليس عشوائيا.



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الحكم يشير الى المخالفة بعد تدخل الفار

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للياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوي

ةالرؤية)

ظهر الحكم بلياقة بدنية جيد رغم هذا كان يتحرك بشكل روتينى وظل طوال اللقاء يتحرك بشكل طولى " مستقيم " بين خطى منطقتى الجزاء مما اثر على زاوية الرؤية المناسبة التى تساوى القرار سليم كما انه اكثر من الدوران حول نفسة ليكون فى مكان صحيح محاولا متابعة الاحداث.

الشخصية

ظهربشخصية هادئه فى محاوله للسيطرة على اللقاء لكن زاد الهدوء عن الحد المطلوب مما ادى الى العديد من الاعتراضات داخل المستطيل الاخضر ولم يكن حاسما فى التعامل معه واكتفى بالتحذيرات الشفويه كما اكثر من الحديث مع اللاعبين وشرح المخالفات واكتفى بالابتسامه على حساب تطبيق القانون.



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حمد حمدى يشهر البطاقة الصفراء

تطبيق القانون - (28مخالفة – انذارين – اتاحة فرصه – لمسة يد )

كان الحكم على موعد بالتدخل والاعلان عن 28 مخالفة على الفريقين فى تقدير ينقصة الدقة وتحديد الفرق بين التهور والاهمال طبقا للقانون وظهر هذا بشكل كبير فى اشهار البطاقات الصفراء ، كما ان زاوية الرؤية كانت سببا فى عدم وضوح لمسة اليد على مهاجم الاهلى كهربا رغم ذلك فان الحكم سمح باستمرار اللعب واتاح الفرصه بشكل جيد لابناء السيد البدوى كادت تسفر عن هدف فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء.واشهر الحكم البطاقة الصفراء فى مناسبتين لثنائى الاهلى عمر السولية وايمن اشرف وكانت بطاقة السولية متسرعه فى الوقت الذى تغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء طبقا للقانون لكل من رامى ربيعة مدافع الاهلى اكثر من كرة الى جانب تغاضى عن انذار ثنائى طنطا مصطفى امين وايهاب سمير للتهور.

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المساعدان

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمه مؤثرة وتعاونوا مع الحكم في المخالفات القريبة منهما طبقا للقانون ..

الحكم الرابع

ادى مهامه بشكل جيد وتعامل مع اعتراضات الاجهزة بهدوء محاولا السيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم فى أدارة اللقاء طبقا للقانون .

إحصائيات المباراة: 28خطأ –13 ركلة ركنية – هدف – لقاء خالى من التسلل- انذارين.

الدرجات: الحكم 8.0 - المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع – 8.0. – ثنائي الفار- 8.5

حمدى يراجع شاشة الفار

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الفار واحمد حمدى



