نكشف حقيقة الرسائل الصوتية المنسوبة لزوجة الحضرى مع الفتاة المكسيكية

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وقالت زوجة محمد صالح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "فوجئت بمحمد زوجى يخبرنى بقيام تلك الفتاة المكسيكسة بإرسال رسائل له، وبها بعض الإيحاءات الجنسية، خاصة وإنها تسعى جاهدة للتواصل مع أى شخص قريب من الحضرى، فقمت بالتحدث معها حتى تبتعد عن زوجى، وأرسلت لها رسالة صوتية حذرتها من تكرار مثل تلك الأفعال، لكنها استغلت تلك الرسالة ونسبتها لزوجة عصام الحضرى، التى لا تجيد التحدث باللغة الإنجليزية من الأساس".
تابعت زوجته حديثها: "تلك الفتاة قامت بنسب رسالتى الصوتية لـ"صبرين" زوجة الحضرى، لاسيما وإنها عندما قامت بنشر المحادثة تعمدت عدم إظهار اسم صاحب الرسالة".
ويأتى هذا بعد قرابة أسبوع من إثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى حول عصام الحضرى، بعد تسريب رسالة صوتية له مع مكسيكية، ظهر فيها الحضرى محاولاً ترديد بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، وبدأت بعض الجماهير تتداول لمقطع الصوتى للحضرى، الأمر الذى استدعى رداً سريعاً من حارس المنتخب السابق.
وحينها رد عصام الحضرى على التسريب الصوتى المنسوب له مع إحدى المعجبات من المكسيك، والذى انتشر مؤخراً عبر مواقع السوشيال ميديا، وقال الحضرى عبر حسابه الرسمى على تويتر "يا جماعة منعا للقيل والقال وأنا مبحبش اتكلم كتير فى أى موضوع يحصل، اللى بيطلب منى رسالة صوتية أو فيديو اقول فيه كلمتين يفرحوه فى حدود الأدب أنا بعمل ده بالحب وبالود والدليل إن فى دلوقتى منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمى وبفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيرى".
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