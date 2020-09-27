هند صبرى تستأنف تصوير "هجمة مرتدة" بعد 5 أيام

تستئناف النجمة هند صبرى تصوير دورها في مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، بعد 5 أيام، في الديكور الخاص بها، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2021، حيث تقدم شخصية المرأة القوية التي تتحمل أعباء نفسية مع زوجها الفنان "أحمد عز" ضابط المخابرات، حيث تقع في كثير من المشاكل بسبب زوجها.

"هجمة مرتدة " تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم وماجدة زكى والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى،وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

وتعود هند صبرى إلى الدراما التليفزيونية فى "هجمة مرتدة" بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017، وشاركها البطولة ظافر العابدين وحنان مطاوع وأنوشكا ونهى عابدين وأحمد حاتم وهانى عادل وسلمى أبو ضيف، بينما كان آخر أعمالها فيلم "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وتم طرحه فى عيد الأضحى الماضى وحقق إيرادات وصلت إلى 104 ملايين جنيه.

