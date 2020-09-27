معلول والسولية وأشرف يسجلون غياب عن الأهلي امام الترسانة

تأكد غياب الثنائي أيمن أشرف وعمرو السولية لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المباراة المقبلة أمام الترسانة في كأس مصر بسبب الإيقاف، وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي اليوم أمام طنطا ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام الترسانة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب علي معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراتي الفريق المقبلتين بداية من الترسانة في كأس مصر بعد الموافقة على سفره الى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماع تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفني لبحث الإجازة التي سيحصل عليها اللاعب من المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك بعها ينضم الى صفوف نسور قرطاج موضحا أنه قام بالحديث مع مسئولي المنتخب التونسي للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب علي معلول وتحديد مشاركته في أي مباراة من المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق في الأجندة الدولية الأخيرة. وحقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الاهلي، عمرو السولية في الدقيقة 80 وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 79 ويواصل تربعه على قمة الدوري الذي حسمه مؤخراً رسمياً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه، فيما توقف رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير، ونجحت خبرة الاهلي في الفوز على "فرقة رضا" المُكافحة بقيادة رضا عبد العال. جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط عن طريق كهربا وأجاي والشيخ وهدد لاعبو الأحمر مرمى أبناء السيد البدوي أكثر من مرة لكن دون جدوى، وتماسك دفاع طنطا وأنقذ فريقه من عدة فرصة للأحمر الذى عاب عليه "اللمسة الأخيرة" أمام مرمى المنافس.

