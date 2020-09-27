كندة علوش الشيف عاليا فى حكاية "ضى القمر" من مسلسل " إلا أنا "

تجسد الفنانة كندة علوش دور طباخة ماهرة في حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا"، المقرر عرضه قريبا، وتجيد جميع أنواع الطبخ، وتدعى "الشيف عاليا"، وتعانى من عدم الإنجاب فتلجأ للتلقيح الصناعى وتواجه عدداً من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة.

واستعان صناع المسلسل بوحدة تصوير ثانية تحت قيادة المخرج محمد أسامة، ومديرالتصوير تامر جوزيف، للانتهاء من تصوير حكاية "ضى القمر" وتولى قيادة الوحدة الأولى المخرج أحمد حسن، ومدير التصوير عزمى الرحمانى.

"ضى القمر" هى الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا" بعدما عرضت أول 3 حكايات ‪dmc وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، حكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، وتعرض الحكاية الرابعة حاليًا بعنوان "أمر شخصى"، بطولة شيرى عادل، بينما ستكون الحكاية السادسة بعنوان "لازم أعيش"، بطولة جميلة عوض.

"إلا أنا "، قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.



