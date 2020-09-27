ليلة سقوط قنوات الاخوان..المتحدة للخدمات الإعلامية توجه ضربة قاضية لـ"الإرهابية"

فى حلقة استثنائية على قناة اكسترا نيوز، قدمها خالد صلاح ، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، عرض فيها كواليس مظاهرات نزلة السمان، والتي انتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى، فى أحد ستوديوهاتها، وإرسلتها للجزيرة وقنوات الجماعة الإرهابية ، التى أبتلعت الطعم وأذاعتها باعتبارها مظاهرات حقيقية.

وقال خالد صلاح ، خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الإرهابية، على فضائية "إكسترا نيوز"،: "قنوات الشرق ومكملين ورصد اللي غطوا مظاهرات نزلة السمان، واحنا الإعلام المصرى بيخبى الحقائق ومبيعرضش المظاهرات".

وسخرخالد صلاح والإعلامى يوسف الحسينى، من الإعلام الإخوانى، قائلاً "إن هذه المظاهرة كلها مزيفة وتم تصويرها في استوديو، والأساتذة بتوع الإعلام المهنى، وبيقولوا الإعلام المطبلاتى في مصر، بياخدوا أي بلا أزرق موجود على الإنترنت، احنا في "اليوم السابع " بعتنالهم مظاهرة قديمة وذاعوها".

وأضاف خالد صلاح ، "مش قادر أصدق الحماس على التزييف وكل هذه الطاقة التي تخرج في الكذب، هذه الكائنات تحيا على الكذب، وتقبض لكى تكذب ، متسائلا عن المهنية التى تدعيها قناة الجزيرة فى التغطية الإخبارية ، تحت عنوان "قالت مصادر إن قناة الجزيرة أن هناك مظاهرات في نزلة السمان" ، مضيفا هذه المظاهرة تم اعدادا فى استديو ، والأساتذة بتوع الإعلام المهنى، وبيقولوا الإعلام المطبلاتى في مصر، بياخدوا أي بلا أزرق موجود على الإنترنت، احنا في اليوم السابع بعتنالهم مظاهرة قديمة وذاعوها".

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وجدد خالد صلاح التأكيد ، على أن هذا الفيديو إهداء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقنوات الجماعة الإرهابية ونقول لكم :"نشكركم على حسن تعاونكم".



