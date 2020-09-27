ننشر أول صور من وصول باتشيكو مدرب الزمالك الجديد

وصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، المدرب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد لفريق نادي الزمالك، استعدادا لتولى مهمة قيادة الفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، وقالت مصادر بالمطار إن المدير الفني البرتغالي الجديد وصل برفقه مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، علي طائرة الخطوط الهولندية القادمة من امستردام، وانهت سلطات المطار إجراءات وصوله في مبني الركاب 2 بالمطار، وكان في استقباله وفد من نادي الزمالك .

وأعلن نادى الزمالك تعيين البرتغالي جايمى باتشيكو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى فسخ تعاقده مع الزمالك الأسبوع الماضى، وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن التعاقد مع جايمي باتشيكو بداية من اول أمس الخميس وحتى نهاية الموسم المقبل.

وتسلم البرتغالي باتشيكو ملفاً كاملاً عن جميع لاعبى الفريق لدراستهم عقب توقيع العقود رسمياً، كما تم إعداد ملف كامل عن مشوار الفريق هذا الموسم والمباريات المقبلة وعقود اللاعبين وتقرير عن المراكز التى يحتاجها الفريق فى الموسم المقبل أعده طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للفريق.

يذكر أن البرتغالى جايمي باتشيكو سيتولى قيادة الزمالك لمدة عام عقب التعاقد معه من قبل الزمالك، بشكل رسمى لتولى المسؤولية الفنية للفارس الأبيض بعدما قاد طارق يحيى الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل كارتيرون.

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