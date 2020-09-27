من يدير الجلسة الأولى لـ"الشيوخ" ومهمته حتى تولى رئيس المجلس المنتخب

يعقد مجلس الشيوخ جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوته للانعقاد طبقا لنص المادة 115 من الدستور التى تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو بعد انتخاب 200 عضو، وإصدار الرئيس قرارا بتعيين مائة عضو، ويتم خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ونرصد آلية إدارة الجلسة الأولى قبل انتخاب الرئيس والوكيلين للمجلس:

- تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا.

- ويفتتح رئيس الجلسة أعمال الجلسة بقوله: بسم الله باسم الشعب افتتح الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الاول لمجلس الشيوخ 2020.

- ويقوم بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد.

- ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل قرارها بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 و قرارها بشان إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ عن الجولة الأولى التى أجريت على مدى يومين بالخارج ويومين داخل مصر، وقرارها بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ عن جولة الاعادة التى أجريت على مدى يومن بالخارج ويومين بالداخل.

- تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ.

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- دعوة "النواب" لأداء اليمين الدستورية، حيث يؤدى أعضاء المجلس وعددهم 300 عضو اليمين الدستورية وتنص المادة 104 من الدستور على أنه "يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس الشيوخ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

- لتبدأ إجراءات انتخاب الرئيس والوكيلين بتلاوته نص المادة 117 للدستور والمنظمة لقواعد الانتخاب.

- ثم يعلن رئيس الجلسة القواعد الحاكمة لعملية الانتخاب وأبرزها إجرائها بالاقتراع السرى المباشر ويفوز من يحصل على الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة.

- ويعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ويطلب من كل عضو لديه رغبة فى الترشح للمنصب بأن يعلن ذلك.

- ثم يعلن رئيس الجلسة أسماء المرشحين لمنصب رئيس المجلس لتبدأ تبدأ عملية التصويت.

- ويقوم بإعلان نتيجة التصويت والفائز برئاسة مجلس الشيوخ ويقدم التهنئة له باسمه واسم جميع أعضاء المجلس لرئيس المجلس المنتخب.

- ثم يدعوه لتولى رئاسة الجلسة ويصعد رئيس المجلس لمنصة الجلسة ويتولى رئاسة الجلسة.

