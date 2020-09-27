وزيرة الصحة توجه بدمج خدمات مبادرة صحة المرأة مع الكشف عن الأمراض المزمنة

أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة، أن وزيرة الصحة وجهت بتوفير خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدى وصحة المرأة في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

ولفت المصدر، فى تصريحات له، إلى أن الوزيرة تابعت سير العمل بمشروع ميكنة مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية، حيث إنه جاري الربط الإلكتروني لجميع البيانات الخاصة بالمرضى والتاريخ المرضي لكل مواطن من خلال نظام مركزي، بما يضمن سهولة الرجوع لتلك البيانات في إطار الحرص على التسهيل على المواطنين.

وتابع، أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

ولفت إلى إتاحة كافة المعلومات الخاصة بمبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث يتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.