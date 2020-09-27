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الأرجنتين تدخل قائمة أعلى خمس دول متضررة من وباء كورونا في العالم

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أظهرت بيانات رويترز أن إصابات فيروس في الأرجنتين تقترب من تخطي حاجز 700 ألف إصابة اليوم السبت، لتدخل البلاد ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميا من حيث الإصابات والوفيات، رغم سبعة أشهر من الحجر الصحي الذي ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الواهن بالفعل.

 

وسجلت البلاد معدل زيادة استمر لسبعة أيام بمتوسط 11 ألف إصابة جديدة يوميا، لتأتي بذلك بعد الهند والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل وجميعها دول لديها تعداد سكاني أعلى منها بكثير. في حين بلغ معدل الوفيات فيها متوسط 365 وفاة هذا الأسبوع.

 

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وكان مسؤولو الصحة قد سجلوا أمس الجمعة 691 ألفا و235 إصابة منذ مارس آذار إلى جانب 15 ألفا و208 وفيات.

 

وأعلنت ولاية بوينس آيرس في وقت سابق من اليوم أن تقديراتها للوفيات بسبب كوفيد-19 جاءت أقل من العدد الحقيقي بثلاثة آلاف و523 وفاة، مما أغضب العديد من المواطنين الذي سئموا بالفعل من شهور من إجراءات العزل العام التي فشلت في السيطرة على تفشي الوباء.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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