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أرمينيا تتهم أذربيجان بمهاجمة بلدات فى منطقة متنازع عليها

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قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن أذربيجان المجاورة هاجمت مناطق مدنية فى منطقة ناجورنو قرة باغ.

 

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، إن قواتها أسقطت طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان ردا على هذا الهجوم، ويدور صراع منذ فترة طويلة بين تلك الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة أذربيجان الانفصالية ناجورنو قرة باغ التى يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية فى الأشهر الأخيرة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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