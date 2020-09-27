أرمينيا تتهم أذربيجان بمهاجمة بلدات فى منطقة متنازع عليها

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن أذربيجان المجاورة هاجمت مناطق مدنية فى منطقة ناجورنو قرة باغ.
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، إن قواتها أسقطت طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان ردا على هذا الهجوم، ويدور صراع منذ فترة طويلة بين تلك الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة أذربيجان الانفصالية ناجورنو قرة باغ التى يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية فى الأشهر الأخيرة.
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