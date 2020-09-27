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بدء إنشاء 3 أبراج جديدة فى مثلث ماسبيرو بكورنيش القاهرة.. صور

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بدأت هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع محافظة القاهرة، أعمال إنشاء 3 أبراج جديدة بمنطقة مثلث ماسبيرو بكورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتليفزيون بوسط القاهرة، وذلك ضمن خطة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو واستعادة الواجهة الحضارية للعاصمة، وتطوير المناطق العشوائية، وبدأت إحدى شركات المقاولات تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية، أعمال جسات التربة، وذلك بعد إنشاء الكرفانات الخاصة بالمهندسين والعمال، وذلك فى الجزء الملاصق لجراج مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل.

ومن المقرر إنشاء مناطق تجارية وترفيهية للتخديم على الأبراج السكنية ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى، أطوال الأبراج يصل لـ30 دورا، كما سيتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية فى المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.

 

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سعد محمود

سعد محمود

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