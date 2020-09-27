مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 27 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مباريات الجولة الثالثة في الدوري الانجليزي الممتاز ، كذلك الدوري الاسباني والإيطالي، وعلى الصعيد المحلي يلعب الزمالك ضد الجونة إلى جانب مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم

شيفلد يونايتد ضد ليدز يونايتد 1 ظهرا على قناة beIN SPORT FR HD1

توتنهام ضد نيوكاسل 3 عصرًاعلى قناة beIN SPORT FR HD1

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي 5:30 مساء على قناة beIN SPORT FR HD1

وست هام ضد وولفرهامبتون 8 مساء على قناة beIN SPORT FR HD2

مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم

أوساسونا ضد ليفانتي 12 ظهرا على قناة beIN SPORT FR HD3

إيبار ضد أتلتيك بلباو 2 عصرًا على قناة beIN SPORT FR HD3

أتلتيكو مدريد ضد غرناطة 4 عصرا على قناة beIN SPORT 3

بلد الوليد ضد سلتا فيجو 6:30 مساء على قناة beIN SPORT FR HD5

قادش ضد إشبيلية 6:30 مساء على قناة beIN SPORT FR HD3

برشلونة ضد فياريال 9 مساء على قناة beIN SPORT FR HD3

مواعيد مباريات الدوري الايطالي اليوم

سبيزيا ضد ساسولو الساعة 12:30 ظهرا على قناة beIN SPORT FR HD4

نابولي ضد جنوى الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORT FR HD4

فيرونا ضد أودينيزي الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORT 5

كروتوني ضد ميلان الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORT FR HD4

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روما ضد يوفنتوس الساعة 9 الا ربع على قناة beIN SPORT FR HD4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

هوفنهايم ضد بايرن ميونخ الساعة 3 ونصف عصرا

فرايبورج ضد فولفسبورج الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

بوردو ضد نيس الساعة 1 ظهرا

موناكو ضد ستراسبورج 3 عصرا

انجيه ضد بريست 3 عصرا

ديجون ضد مونبيليه 3 عصرا

نيم ضد لانس 3 عصرا

لوريان ضد ليون 5 مساء

ريمس ضد باريس سان جيرمان 9 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال اسيا اليوم

برسيبوليس الإيراني ضد السد القطري الرابعة إلا ثلث

النصر السعودي ضد التعاون السعودي 8 الا ربع مساء

الدوري المصري

الزمالك ضد الجونة الثامنة مساء

