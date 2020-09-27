إحالة 3 مسئولين بمحافظة الأقصر للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال الوظيفى

قررت النيابة الإدارية ، في القضية رقم 16 لسنة 62 قضائية، إحالة 3 مسئولين بمحافظة الأقصر للمحكمة التأديبية العليا ، وذلك بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة، وقيامهم بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

وكشفت التحقيقات أن علاء عبد الرحمن أبو الوفا، مسئول قسم الملفات بإدارة شئون العاملين بديوان عام محافظة الأقصر وعاطف إسكندر شحات، نائب رئيس قسم الملفات قاما باستخراج بيان حالة وظيفية باسم الحسن محمد يوسف، الباحث القانوني بمجلس مدينة الأقصر رغم عدم اختصاصهما بذلك وعدم وجود ملف خدمته بقسم الملفاتووجوده بمجلس مدينة الأقصر.

وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين لم يقوما بتدوين قراري الجزاء رقمي 69 و 68 لسنة 2015، الموقعين على الحسن محمد يوسف في 11 يناير 2015، رغم عدم محوهما وتبين من أوراق القضية أن عبد الحارث زيادة حسن، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة لم يقم باتخاذ الإجراءات الخاصة بمحو الجزاءات الموقعة على الحسن محمد يوسف في 11 مايو 2015، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة العاجلة.

