السيسى محذرا المصريين: "اوعوا توصلوا بلدكم للخراب والدمار والتدمير"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى : "علينا التأكيد على ضرورة الحفاظ على الدولة والناس والبيوت"، متابعا: "طبقا لتقرير الأمم المتحدة.. فيه دولة أنا مش هقول اسمها تحتاج إلى 440 مليار دولار لإعادة الشئ لأصله.. واللى كانت موجودة من 10 سنين.. والرقم اللى بتكلم عليه ده إحصائيات الأمم المتحدة.. إعادة الشئ للى كان عليه من 10 سنين.. التخريب والتدمير تحت شعار التغيير.. مطلوب لهذه الدولة 440 مليار دولار.. والرقم ده مش موجود ومش موجودين.. وتفضل البلد دى 50 سنة أو 100 سنة.. اصلها مش بالترميم.. أصلها بإصلاح الشعب نفسه".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح "مجمع مسطرد للتكسير الهيدروجينى" فى مسطرد بالقليوبية: "اوعوا يا مصريين.. واوعى يا أى حد بيسمعنى فى اى دولة أنه يوصل بلده للخراب والدمار والتدمير ده.. اوعوا تعملوا كده.. واللى بيعمل كده والقائمين عليهم.. تفتكروا أنتم مصلحين فى الأرض ولا مفسدين.. ده إصلاح ولا إفساد.. لا يمكن يكون ده إصلاح.. ولا يمكن أن يقبل ربنا ده أو يساعد ده وعلشان كده مصر بفضل الله هتفضل مصر".

