إحالة محمد هلال لاعب دجلة إلى لجنة الانضباط

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بشكل نهائى، على إحالة محمد هلال لاعب وادى دجلة للجنة الانضباط باتحاد الكرة، بعد اعتدائه على عمر عبد الناصر محمد أحد الأطفال حاملى الكرات فى الملعب خلال لقاء دجلة وطلائع الجيش الأخير بالدورى.

وكشف مسئولو لجنة المسابقات أن لقطة هلال ظهرت عبر الشاشات وهو يعتدى على الطفل ليتم إحالته للجنة الانضباط بالجبلاية وفقا للائحة باعتباره سلوكاً غير رياضى.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المستشار سيد بندارى، فى اجتماعها الأسبوع الماضي قد أصدرت عدة قرارات وهى : أولا: منع السيد/ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه. Advertisements ثانيا: توبيخ السيد/ كمال فريد المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة. ثالثا: إيقاف السيد/ محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة مباراة والسيد/ حسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي بالنادي 3 مباريات. رابعا: حفظ الالتماس المقدم من نادي اف سي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.



