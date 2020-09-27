السيسى: مجمع مسطرد توقف 10 سنوات بسبب أحداث 2011 وحرمنا من مكتسبات اقتصادية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مجمع مسطرد الذى سوف يتم افتتاحه اليوم، بدأ العمل فيه وتوقف نتيجة أحداث عام 2011، قائلا: " مجمع زى كده هتعرفوا حجم الفوائد التى تعود على مصر فى مجال البترول، وتوقف لما يقرب من 10 سنيين نتيجة عدم الاستقرار.. أرجو أن أنكم تعرفوا ده.. وعلشان تبقوا فاهمين ليه عاوزينكم تتحركوا.. هو مش بيقولك اتحرك علشان تهد بلدك.. لا عاوز تتحرك تقوم تكمل عليها وتهدها.. هى الحكاية كده".
وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح "مجمع "التكسير الهيدروجينى"، ان الوعى السلاح الماضى ضد كل الأخطار ومواجهة محاولة تشويه الجهد الذى تم بذله لتطوير الدولة المصرية.. مشروع زى "مجمع مسطرد"، تأخر 10 سنوات وحرمت الدولة من مكتسبات اقتصادية كبيرة نتيجة الحالة دى".
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