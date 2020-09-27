معمل الترميم بالمتحف المصرى الكبير يتسلم شهادة الأيزو للصحة والسلامة

تسلم اليوم المتحف المصرى الكبير- مركز ترميم الآثار - شهادة اعتماد المواصفات الدولية القياسية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الأيزو، والذى يوافق الاحتفال باليوم العالمى للسياحة.

وقام المهندس هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد بتسليم شهادة الأيزو للواء مهندس عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة

وتعد هذه الشهادة هى المرة الأولى على مستوى المتاحف المصرية والعالمية التى يتم فيها منح شهادة أيزو لمتحف لتكون لمدة 3 سنوات متتالية وتجدد سنويا لمتابعة الاداء وتطبيق معايير السلامة والصحة المدينة .

وتعتبر مواصفات الأيزو (ISO45001:2018) من أهم المواصفات العالمية فى مجال السلامة والصحة المهنية .

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جدير بالذكر أن شهاده الأيزو (ISO45001:2018) تقتضى متطلبات مثل : منهجية المؤسسة أو المتحف فى أسلوب السلامة ، والصحة المهنية ، والتخطيط وتقييم الأداء ، والتحسين المستمر ، وإدارة المخاطر ، علاوة على أن تطبيق متطلبات المواصفات الدولية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية يسهم فى زيادة المرونة التنظيمية ، من خلال منع المخاطر بشكل استباقى ، وتحفيز الابتكار ، والتحسين المستمر لكافة أنشطة مركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير ، كما تعزز من توافق كافة العمليات والأنشطة المختلفة مع التشريعات والقوانين ذات الصلة .

وروعى فى تصميم مركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير أعلى المعايير لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئية ، كما أنه يتوافر العديد من وسائل الوقاية من الحريق والانفجارات فى مواقع العمل، مع تدريب جميع العاملين على أسلوب استخدامها، لذا يتمتع المتحف المصرى الكبير بأعلى معايير الأمان والسلامة، مما ينعكس على تحقيق أمان الزائرين والمتعاملين مع المتحف المصرى الكبير .

ويمثل حصول المتحف المصرى الكبير - مركز ترميم الآثار - على شهادة أيزو السلامة والصحة المهنية فى ظل الظروف الراهنة التى يعانى منها العالم ؛ وهى أزمة كورونا وما قام به المتحف من التدابير اللازمة والاستباقية، للحد من انتشار المرض بين العاملين والمتعاملين مع المتحف ، ويمثل ذلك خير دليل على تطبيق أعلى معايير السلامة، والتزام العاملين ، والرؤية الحكيمة للقيادة، وهو الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على السياحة المصرية ، حيث سيطمئن السائح على سلامته وأمنه فى المتحف المصرى الكبير، الذى يطبق أفضل المعايير الدولية للسلامة، ويطبقها باحترافية عالية، من أجل الحفاظ على سلامته وأمنه بكافة السبل الممكنة.

