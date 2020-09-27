الشرطة الإيطالية تضبط سائحا أيرلنديا لاتهامه بتشويه "الكولوسيوم"

اتُهم سائح إيرلندى بتشويه الكولوسيوم فى روما بعد أن رصده أفراد الأمن زاعمين أنه نحت الأحرف الأولى من اسمه على هذا الهيكل الإيطالى القديم، وقالت شرطة "كارابينيرى"، إن الأمن الخاص بالكولوسيوم ألقى القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاماً، وأبلغوا الضباط على الفور، وقيل إن الحرفين الأوليين لاسم الرجل نُقشا بواسطة نقطة معدنية على عمود فى الطابق الأول من هذا المعلم الذى يبلغ عمره ألفين عام.

ويُعد الكولوسيوم من أحد عجائب الدنيا السبع فى العالم الحديث، وهو من ضمن مواقع التراث العالمى إلى جانب 54 مواقع إيطالية أخرى تُشكل المركز التاريخى للمدينة، واتُهم الرجل - الذى لم يُذكر اسمه - لإلحاقه الضرر بمعلم تاريخى وفنى، فقاً لما أكدته شرطة "كارابينيرى" لـCNN، وهو أمر يُعد جريمة بحسب القانون الإيطالى.

وفى حال إدانته، سيواجه الرجل عقوبة كبيرة، وتُعاقب هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى عام، أو غرامة لا تقل عن 2400 دولار، ومن جهتها، قالت عالمة الآثار المسؤولة عن المدرج الرومانى القديم، فيديريكا رينالدي، لـ"CNN"، يجب الحفاظ على الكولوسيوم، مثل أى نصب آخر يمثل تاريخنا جميعاً، ويجب تسليمه إلى الأجيال المستقبلية.

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وفى عام 2014، تم تغريم سائح روسى بـ20 ألف يورو لنحته حرف "K" على قسم من الطوب فى هذا المعلم التاريخى، وبدأ بناء الكولوسيوم، الذى يُعتقد أنه أكبر مُدرج فى العالم، فى فترة بين عامى 70 إلى 72 ميلادياً فى عهد أباطرة فلافيان.

كان هذا المدرج يحتضن حوالى 50 ألف متفرج كانوا يأتون لمشاهدة المصارعين وهم يقاتلون بعضهم البعض، والحيوانات الخطرة، وقالت رينالدى: "إنه معلم يستحق احترام الجميع لأنه ملك للجميع، ويجب أن يبقى كذلك".



