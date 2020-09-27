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تعرف على تفاصيل مهرجان ميدلبورج السينمائى فى زمن الكورونا

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أعلن مهرجان ميدلبورج السينمائي السنوي الثامن والذي يقام في  فيرجينيا عن أن فيلم "Nomadland" للمخرج كلوي تشاو سيكون فيلمه الافتتاحي، وسيكون الفيلم الدرامي العائلي "Minari" الذي نال استحسان النقاد للمخرج لي إسحاق تشونج هو الفيلم الرئيسي للمهرجان، وسيكون فيلم "Concrete Cowboy" من بطولة النجم إدريس إلبا هو فيلم Friday Spotlight، في حين تم اختيار فيلم "One Nigh in Miami" للمخرجة ريجينا كينج ليكون يوم السبت في"Spotlight film".

وسيكون المهرجان مزيجًا من العروض والمحادثات والأحداث الشخصية والافتراضية، وقالت المديرة التنفيذية لـ MFF سوزان كوخ "في ضوء هذه الأوقات غير المسبوقة ، يسعدنا أن نكون قادرين على تقديم عروض شخصية وافتراضية - لذلك سواء انضممت إلينا تحت النجوم في ميدلبورج أو شاهدت من المنزل ، سيتمكن رواد السينما من تجربة أفضل ما في الفيلم من جميع الأنحاء"  

 وفيلم"Nomadland" عرض لأول مرة في الدورة ال77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في 11 سبتمبر، وفاز بجائزة الأسد الذهبي. تدور أحداث الفيلم بعد الانهيار الاقتصادي لمدينة تابعة للشركة في ريف نيفادا، حيث تستكشف فيرن فرانسيس مكدورماند، حياة خارج المجتمع التقليدي كبدو رحل في العصر الحديث.

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