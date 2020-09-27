طارق يحيى يطالب لاعبى الزمالك بالأداء الجيد قبل تسليم المهمة لباتشيكو

عقد طارق يحيى المديرالفنى المؤقت لفريق الكرة بنادى الزمالك، عدة جلسات مع لاعبى الفريق الأبيض، طالبهم خلالها بتقديم أفضل أداء لديهم ، في مباراة اليوم أمام فريق الجونة، باللقاء الذى يجمع الفريقين بالجولة الثلاثين من بطولة الدورى، والتي تقام باستاد القاهرة، في الثامنة من مساء اليوم، حيث شدد على أهمية الحد من سيطرة الفريق الساحلى على أحداث و مجريات المباراة خاصة وأن الجونة يصارع على الهبوط ولن يكون صيدا سهلا الا إذا عاد الأداء الجيد للاعبي الزمالك.

وتحدث يحيى مع لاعبى الزمالك على أهمية الخروج من المباراة بتحقيق المعادلة، وحصد النقاط الثلاثة، وتقديم أداء ومستوى فنى مميز، في ظل رغبة الجونة وحاجهتم إلى أي نقطة في حصاد باقى مباريات البطولة لضمان عدم الهبوط لدورى القسم الثانى،بالإضافة إلى أنها آخر مباراة لطارق يحيى في منصب المدير الفني حيث يسلم المهمة إلى المدرب الجديد باتشيكو، الذى تولى تدريب الفريق خلفا لكارتيرون الذى رحل لتدريب التعاون السعودى .

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

