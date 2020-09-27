السيسى: "بيقولوا مصر عاوزة تبقا أوبك للغاز فى المنطقة.. مش هيسيبونا"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان تطوير قطاع البترول تكلف تريليون و200 مليون جنيها، مضيفا: "هنفتتح خلال الشهور القادمة في أسيوط المشروعات اللى اتكلمنا علشان نحقق الاكتفاء الذاتي في حاجتنا للبترول علشان ميبقاش فيه اختناقات".

وقال الرئيس خلال افتتاح مجمع مسطرد لتكرير البترول اليوم الأحد: "كل الناس اللى هتسمع هتقول انت بتتكلم عن كل قطاع يتكلف تريليون.. أه طبعا، دولة زى مصر فيها 100 مليون قطاع.. البترول تكلف تريليون و 200 مليون، والكهرباء تريليون وشوية أه، النقل تريليون وشوية أه، هو كل كده، أه، .. هما بيقولوا أنتم عاوزين تبقوا أوبك للغاز في المنطقة مش كده؟ انتبهوا يعنى مصر عاوزة تبقا منظمة الغاز في المنطقة، لا بقا إحنا مش هنسيبكوا.. وكل اللى نقدر نعمله هما يعنى.. لكن ربنا موجود إن شاء الله".



