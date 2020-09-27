القضاء الإدارى يتلقى طعون المستبعدين من انتخابات النواب بدءاً من اليوم

تبدأ محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات تلقى طعون المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين خلال أيام اليوم الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تفصل المحاكم في الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعقب ارسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس السبت عن انتهاء المدة القانونية التي حددتها الهيئة لتلقى أوراق المرشحين، مشيرا إلى أنه تم غلق باب الترشح وجار حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، بنظاميها الفردي والقوائم، وذلك عقب قيام 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية أمس السبت بغلق باب الترشح بعد انتهاء الفترة التي حددتها الهيئة لتلقى طلبات المرشحين.

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من ناحية أخرى، يبدأ المصريين بالخارج فى تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر المقبل وذلك حتى يتمكنوا من التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد السريع.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن قرار الهيئة رقم 59 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب، ألزم كل ناخب مقيم بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر.